البنتاغون: هجوم الأردن يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية

وقالت سينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "الهجوم يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقية، لكن لم يتم إجراء تقييم نهائي بعد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.