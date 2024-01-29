البنتاغون: هجوم الأردن يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية
صرّحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، اليوم الاثنين، بأن الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، أمس الأحد، يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية، لكن لم يتم إجراء تقييم نهائي بعد.
وقالت سينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "الهجوم يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقية، لكن لم يتم إجراء تقييم نهائي بعد".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.