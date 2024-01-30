عبداللهيان: الدبلوماسية نشطة على مسار الحل في القطاع

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبـادة في القطاع والأزمة الراهنة هو حل سياسي".



وفي تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، لفت عبداللهيان إلى أنّ "الدبلوماسية نشطة على مسار الحل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعيش نهاية حياته السياسية الإجرامية".



وأمس، ازدادت التقارير التي تتحدث عن تقدم بشأن صفقة تبادل الأسرى في القطاع، بعد اجتماع أميركي إسرائيلي مصري قطري في العاصمة الفرنسية باريس، بشأن الحــرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.