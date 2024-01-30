الصين تطلق تحذيرات: "دوامة انتقام" في الشرق الأوسط
حذّرت الصين اليوم من "دوامة انتقام" في الشرق الأوسط بعدما توعّدت الولايات المتحدة الرد على هجوم بطائرة مسيّرة أدّى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في قاعدة في الأردن، واتّهمت فصائل مدعومة من إيران بتدبيره، بحسب ما افادت "فرانس برس".
وأفادت بكين بأنها "أخذت علما بالتقارير عن سقوط ضحايا جراء الهجوم على قاعدة عسكرية أميركية".
وأكد الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين "أخذنا علما أيضا بأن إيران أعلنت أن لا علاقة لها بالهجوم".
وأضاف: "نأمل بأن تبقى جميع الأطراف المعنية هادئة وتحافظ على ضبط النفس... لتجنّب السقوط في دوامة انتقام وتجنّب مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي".
وتابع" أن "الوضع في الشرق الأوسط حاليا معقّد وحساس للغاية".