الصين تطلق تحذيرات: "دوامة انتقام" في الشرق الأوسط

حذّرت الصين اليوم من "دوامة انتقام" في الشرق الأوسط بعدما توعّدت الولايات المتحدة الرد على هجوم بطائرة مسيّرة أدّى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في قاعدة في الأردن، واتّهمت فصائل مدعومة من إيران بتدبيره، بحسب ما افادت "فرانس برس".