الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 15 من أصل 35 مسيرة أطلقتها روسيا ليلاً
أعلن الجيش الأوكراني اليوم ان القوات الروسية أطلقت صاروخَين و35 طائرة مسيّرة ليلًا على أهداف في مناطق عدة في أوكرانيا وأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 15 من المسيّرات.
وقال سلاح الجو الأوكراني ، بحسب ما نقلت"فرانس برس":" إن الطائرات المسيّرة استهدفت منشآت للوقود والطاقة بالإضافة إلى منشآت مدنية وعسكرية قرب خطّ الجبهة"، مشيرًا إلى أن" أنظمة الدفاع الجوي في المناطق الشرقية والجنوبية أسقطت 15 مسيّرة".
ولفت سلاح الجو إلى أن "صاروخَين من طراز "إس-300" أُطلقا على منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا".