الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 15 من أصل 35 مسيرة أطلقتها روسيا ليلاً

أعلن الجيش الأوكراني اليوم ان القوات الروسية أطلقت صاروخَين و35 طائرة مسيّرة ليلًا على أهداف في مناطق عدة في أوكرانيا وأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 15 من المسيّرات.