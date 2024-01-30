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عربي و دولي

أبو حمزة: تهديدات نتنياهو لن تجدي نفعا

2024-01-30 | 11:13
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أبو حمزة: تهديدات نتنياهو لن تجدي نفعا
أبو حمزة: تهديدات نتنياهو لن تجدي نفعا

شدد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة على ان "فكرة انتصار الإحتلال الإسرائيلي على فصائل المقاومة في غزة بدأت تتلاشى وهذا واضح في مجلس الحرب الذي هو يشبه المجلس القروي"،

مضيفاً: "نقول للعدو وأهالي الأسرى إن أسراكم لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة."

وتابع ابو حمزة: "نواصل التصدي لآلة البطش الإسرائيلية في كل محاور القتال."

وقال : "استهدفنا خطوط الإمداد لجيش الاحتلال شرق جباليا، وفي المنطقة الوسطى."

واضاف: "نعلن عن مواصلة التصدي أمام آلة البطش الإسرائيلية في كافة محاور القتال، ونفذنا سلسة عمليات"، وتابع: "ما نعلن عنه من عمليات ليس لرفع المعنويات، بل يحمل دلالات عسكرية وصلت للاحتلال."

وشدد ابو حمزة على ان "تهديدات نتنياهو بمواصلة الحرب لن تجدي نفعا"، واضاف : "نقول للعدو وأهالي الأسرى، حتى لو فتشتم رمال غزة فأسراكم لن يعودوا إليكم إلا بقرار من المقاومة."

واضاف: " نوجه تحيتنا لرديف مقاومتنا والسلاح الأخوة في حزب الله واليمن ومقاومة العراق الباسلة وكل من حذا حذوهم."

 
أبو حمزة: تهديدات نتنياهو لن تجدي نفعا

عربي و دولي

سرايا القدس

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