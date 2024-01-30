أبو حمزة: تهديدات نتنياهو لن تجدي نفعا

مضيفاً: "نقول للعدو وأهالي الأسرى إن أسراكم لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة."

وتابع ابو حمزة: "نواصل التصدي لآلة البطش الإسرائيلية في كل محاور القتال."

وقال : "استهدفنا خطوط الإمداد لجيش الاحتلال شرق جباليا، وفي المنطقة الوسطى."

واضاف: "نعلن عن مواصلة التصدي أمام آلة البطش الإسرائيلية في كافة محاور القتال، ونفذنا سلسة عمليات"، وتابع: "ما نعلن عنه من عمليات ليس لرفع المعنويات، بل يحمل دلالات عسكرية وصلت للاحتلال."

وشدد ابو حمزة على ان "تهديدات نتنياهو بمواصلة الحرب لن تجدي نفعا"، واضاف : "نقول للعدو وأهالي الأسرى، حتى لو فتشتم رمال غزة فأسراكم لن يعودوا إليكم إلا بقرار من المقاومة."

واضاف: " نوجه تحيتنا لرديف مقاومتنا والسلاح الأخوة في حزب الله واليمن ومقاومة العراق الباسلة وكل من حذا حذوهم."