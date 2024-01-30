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عربي و دولي

"منعاً لاحراج الحكومة" .. حزب الله العراقي يعلن تعليق عملياته ضد قوات الاحتلال الاميركي

2024-01-30 | 14:28
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&quot;منعاً لاحراج الحكومة&quot; .. حزب الله العراقي يعلن تعليق عملياته ضد قوات الاحتلال الاميركي
"منعاً لاحراج الحكومة" .. حزب الله العراقي يعلن تعليق عملياته ضد قوات الاحتلال الاميركي

اصدر الامين العام لكتائب حزب الله في العراق ابو حسين الحميداوي اعلن فيه "تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد قوات الاحتلال منعاً لإحراج الحكومة العراقية"، مضيفاً: " سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى".

وجاء في البيان : "إن طريق ذات الشوكة صعب عسير وضرائبه كبيرة، والأحرار السائرون فيه يُدركون أن الأثمان مهما عظمت تهون أمام تحقيق رضا الله ونصرة المستضعفين، وقد اتخذت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله قرارها بدعم أهلنا المظلومين في غزة الصمود بإرادتها، ودون أي تدخل من الآخرين، بل إن إخوتنا في المحور، لا سيما في الجمهورية الإسلامية لا يعلمون كيفية عملنا الجهادي، وكثيراً ما كانوا يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، والتزاما منا بأداء تكليفنا الإنساني والعقائدي، فقد عملنا بحكمة وتدّبر ومراعاة الموازين الشرعية والأخلاقية بشكل دقيق في أشد الظروف وأقساها."

نا إذ نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية-سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى، ونوصي مجاهدي كتائب حزب الله الأحرار الشجعان و المخلصين بالدفاع السلبي (مؤقتاً)، إن حصل أي عمل أمريكي عدائي تجاههم".

"منعاً لاحراج الحكومة" .. حزب الله العراقي يعلن تعليق عملياته ضد قوات الاحتلال الاميركي

عربي و دولي

العراق

الاحتلال

حزب الله

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