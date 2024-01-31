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عربي و دولي

بايدن اتخذ قراراً بشأن الرد على مقتل جنود أميركيين في الأردن

2024-01-31 | 02:16
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بايدن اتخذ قراراً بشأن الرد على مقتل جنود أميركيين في الأردن
بايدن اتخذ قراراً بشأن الرد على مقتل جنود أميركيين في الأردن


أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّه اتخذ قراراً بشأن كيفية الرد على مقتل ثلاثة جنود في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف القوات الأميركية في الأردن، بحسب "فرانس برس".

ورداً على سؤال بشأن إيران، قال الرئيس الأميركي "أنا أحمّلهم المسؤولية، بمعنى أنّهم يزوّدون الأسلحة للأشخاص الذين قاموا بذلك (الهجوم)".

ولم يقدّم بايدن مزيداً من التفاصيل خلال محادثة سريعة مع الصحافيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته للقيام بحملته الانتخابية في فلوريدا.

غير أنّ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قال لاحقاً للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، "من الممكن جداً أن تشهدوا مقاربة متدرّجة في هذه الحال، ليس مجرّد إجراء واحد بل احتمال اتخاذ إجراءات عدّة".
بايدن اتخذ قراراً بشأن الرد على مقتل جنود أميركيين في الأردن

عربي و دولي

بايدن

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