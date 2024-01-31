الأمم المتحدة: حرب السودان تسببت بنزوح 8 ملايين شخص

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان، الأربعاء، أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أدت إلى نزوح "حوالى 8 ملايين" شخص، وذلك خلال زيارة له إلى إثيوبيا.



