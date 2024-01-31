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عربي و دولي

صندوق النقد: هجمات البحر الأحمر خفضت حركة الشحن 30%

2024-01-31 | 09:48
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صندوق النقد: هجمات البحر الأحمر خفضت حركة الشحن 30%
صندوق النقد: هجمات البحر الأحمر خفضت حركة الشحن 30%

قال صندوق النقد الدولي إن الوضع الأمني المتصاعد في البحر الأحمر يثير مخاوف بشأن أثر الصراع في الأراضي الفلسطينية على التجارة وتكاليف الشحن.

وأضاف في تقرير تضمن تحديثا لآفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه أنه بعد تعرض سفن لهجمات طائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، أعلنت العديد من شركات الشحن الكبرى تحويل الشحنات إلى مسارات شحن بديلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على سلاسل التوريد العالمية وتداول السلع الأولية فضلا عن ارتفاع تكاليف التأمين.

كما تابع: أنه فيما يتعلق بهذا الصدد، فإنه خلال النصف الأول من العام الجاري، شكلت التجارة المارة عبر قناة السويس نحو 12% من التجارة العالمية بما في ذلك 30% من حركة نقل الحاويات العالمية، و10 إلى 15% من الشحنات المنقولة بحرا، و8% من شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

ولفت الصندوق إلى أن الهجمات بالبحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30%. 

صندوق النقد: هجمات البحر الأحمر خفضت حركة الشحن 30%

عربي و دولي

صندوق النقد

البحر الأحمر

إسرائيل

انصار الله

أمريكا

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