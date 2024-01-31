بوتين: روسيا تمر بمرحلة مهمة وصعبة

وقال بوتين، في اجتماع مع مندوبي حملته الانتخابية: "أود أن أبدأ اجتماعنا بكلمات الامتنان. أشكركم جزيل الشكر على عملنا المشترك. لقد عرفت الكثير منكم لفترة طويلة جدًا، لسنوات عديدة... لقد عملنا بالفعل بشكل مكثف ومثمر مع كل واحد منكم. أشكركم على العمل المشترك وعلى الاستعداد لمواصلة هذا العمل المشترك".

وكذالك شكر الرئيس بوتين، المتطوعين الذين جمعوا التوقيعات والأشخاص الذين قاموا بإعداد الوثائق، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب درجة عالية من الاحترافية.

وأردف، بالقول: "بفضل دعمكم، معظم المهام التي نضعها أمامنا يجري حلها، ونحن نمر بمرحلة هامة وصعبة في تنمية البلاد".