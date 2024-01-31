المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: ندعو للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

اعلن القيادي في حركة "حمــا س" أسامة حمدان بان "لا صحة للخبر الذي يتحدث عن إعلان الهدنة يوم السبت، خصوصًا أن لدينا ملاحظات جوهرية حول المقترح الذي قُدّم لنا".
أعلن البيت الأبيض اليوم، أن "المقاومة الإسلامية في العراق تقف وراء هجوم بمسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة عسكرية في الأردن"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، هاتفيا التطورات الإقليمية والدولية والأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية.