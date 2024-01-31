المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: ندعو للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

اعلن القيادي في حركة "حمــا س" أسامة حمدان بان "لا صحة للخبر الذي يتحدث عن إعلان الهدنة يوم السبت، خصوصًا أن لدينا ملاحظات جوهرية حول المقترح الذي قُدّم لنا".