القوات الأميركية تدمر 10 مسيرات للحوثيين... ومحطة تحكم

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان إن الضربات استهدفت "محطة تحكم أرضية للطائرات المسيّرة تابعة للحوثيين و10 طائرات مسيّرة انقضاضية شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن القوات البحرية الأميركية في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن تابع للحوثيين، وطائرات مسيرة إيرانية في خليج عدن.

وقال الجيش الأميركي إن سفينة حربية أميركية أسقطت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن إضافة إلى ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية الأربعاء.