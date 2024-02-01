ندعم الشعب الفلسطيني... وزير خارجية قطر يعلق على تصريحات نتنياهو

وقال بن عبد الرحمن في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة (NPR) الأمريكية: "قطر تدعم السلام وتدعم عيش الشعب الفلسطيني بكرامة. نحن لا ندعم حماس أو أي فصيل سياسي هناك".

وفي وقت سابق هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطر، وقال: "أعتقد أننا يجب أن نطالب قطر التي تستضيف حماس وقادتها وتمولهم بالإفراج عن بقية رهائننا. أعتقد أن العالم بأسره يتابع الدور القطري".

وفي تصريحات أخرى، اتهم نتنياهو قطر بأنها دولة "مثيرة للمشكلات".

ولدى سؤال بن عبد الرحمن عن رده على تلك التصريحات، قال: "لن أكلف نفسي عناء الرد على التصريحات غير المسؤولة".