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عربي و دولي

للمرة الثالثة... جيش العدو يقتحم مستشفى الأمل في خان يونس

2024-02-01 | 03:36
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للمرة الثالثة... جيش العدو يقتحم مستشفى الأمل في خان يونس
للمرة الثالثة... جيش العدو يقتحم مستشفى الأمل في خان يونس

قال الهلال الأحمر الفلسطيني "إن آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجرًا ساحات مستشفى الأمل، للمرة الثالثة، وتمركزت فيها، وأطلقت النار بشكل كثيف في محيط المستشفى وعلى مبانيها، قبل أن تنسحب لاحقا، وفقاً لما نقلته وكالة "وفا".

كما أوضح أن "المستشفى تعامل يوم أمس مع 12 شهيدا، من بينهم موظف، ومتطوع في الجمعية، بالإضافة إلى 6 إصابات".

وأشار إلى أن "إطلاق الاحتلال النار على المستشفى ومبانيها، أدى إلى اختراق الرصاص خمس مركبات، من بينها ثلاث مركبات إسعاف".

وتواصل قوات الاحتلال استهداف مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر وحصاره، لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث تطلق الرصاص صوب كل من يتحرك في محيطه.

وحسب الهلال الأحمر، فقد شدد الاحتلال حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني، ويضع 100 كادر طبي و7000 نازح، غالبيتهم من الأطفال والنساء في رعب وقلق دائمين.

للمرة الثالثة... جيش العدو يقتحم مستشفى الأمل في خان يونس

عربي و دولي

الهلال الأحمر

غزة

مستشفى الأمل

الجيش الإسرائيلي

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