الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان ووزير الخارجية المصري أكدا في اتصال أن وقف الحرب بغزة مفتاح السلام بالمنطقة

حررت الشرطة التركية مجموعة من الرهائن احتجزهم مسلح مؤيد للفلسطينيين في مصنع تابع لشركة بروكتر أند غامبل الأميركية العملاقة بالقرب من اسطنبول، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي.
تأسست وحدة "شالداغ" التي تُعتبر واحدة من أهم وحدات النخبة في جيش الاحتلال في أعقاب هزيمة الاحتلال في حرب أكتوبر 1973 وقامت بعمليات في لبنان وتلقت ضربة موجعة في غزة..
اعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان "القوات البحرية استهدفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة. "