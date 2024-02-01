الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان ووزير الخارجية المصري أكدا في اتصال أن وقف الحرب بغزة مفتاح السلام بالمنطقة

تأسست وحدة "شالداغ" التي تُعتبر واحدة من أهم وحدات النخبة في جيش الاحتلال في أعقاب هزيمة الاحتلال في حرب أكتوبر 1973 وقامت بعمليات في لبنان وتلقت ضربة موجعة في غزة..