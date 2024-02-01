الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان ووزير الخارجية المصري أكدا في اتصال أن وقف الحرب بغزة مفتاح السلام بالمنطقة

2024-02-01 | 15:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان ووزير الخارجية المصري أكدا في اتصال أن وقف الحرب بغزة مفتاح السلام بالمنطقة
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان ووزير الخارجية المصري أكدا في اتصال أن وقف الحرب بغزة مفتاح السلام بالمنطقة

مقالات ذات صلة
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان ووزير الخارجية المصري أكدا في اتصال أن وقف الحرب بغزة مفتاح السلام بالمنطقة

عربي و دولي

الإيرانية:

اللهيان

ووزير

الخارجية

المصري

اتصال

الحرب

مفتاح

السلام

بالمنطقة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بلجيكا: نواصل تمويل "الأونروا" لأهميتها اللازمة في غزة
رويترز: الحرس الثوري الإيراني يسحب ضباطه من سوريا بعد الضربات الإسرائيلية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

تحرير الرهائن المحتجزين في مصنع بتركيا
16:36

تحرير الرهائن المحتجزين في مصنع بتركيا

حررت الشرطة التركية مجموعة من الرهائن احتجزهم مسلح مؤيد للفلسطينيين في مصنع تابع لشركة بروكتر أند غامبل الأميركية العملاقة بالقرب من اسطنبول، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي.

16:36

تحرير الرهائن المحتجزين في مصنع بتركيا

حررت الشرطة التركية مجموعة من الرهائن احتجزهم مسلح مؤيد للفلسطينيين في مصنع تابع لشركة بروكتر أند غامبل الأميركية العملاقة بالقرب من اسطنبول، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي.

تعرفوا على وحدة "شالداغ" التي قتلت المقاومة في غزة أبرز ضباطها؟
15:37

تعرفوا على وحدة "شالداغ" التي قتلت المقاومة في غزة أبرز ضباطها؟

تأسست وحدة "شالداغ" التي تُعتبر واحدة من أهم وحدات النخبة في جيش الاحتلال في أعقاب هزيمة الاحتلال في حرب أكتوبر 1973 وقامت بعمليات في لبنان وتلقت ضربة موجعة في غزة..

15:37

تعرفوا على وحدة "شالداغ" التي قتلت المقاومة في غزة أبرز ضباطها؟

تأسست وحدة "شالداغ" التي تُعتبر واحدة من أهم وحدات النخبة في جيش الاحتلال في أعقاب هزيمة الاحتلال في حرب أكتوبر 1973 وقامت بعمليات في لبنان وتلقت ضربة موجعة في غزة..

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر
15:09

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر

اعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان "القوات البحرية استهدفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة. "

15:09

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر

اعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان "القوات البحرية استهدفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة. "

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024