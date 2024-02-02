كوريا الشمالية تطلق عددا من صواريخ كروز باتجاه البحر الغربي

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن "الجيش رصد إطلاق عدة صواريخ كروز غير محددة نحو الساعة 11 (02,00 ت غ)" في البحر قبالة الساحل الغربي.

وهذه ثالث عملية إطلاق صواريخ كروز تجريها كوريا الشمالية هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ.

وأجرت كوريا الشمالية الثلاثاء تجربة إطلاق صاروخ قالت إنه صاروخ كروز استراتيجي.

وقبل ذلك بيومين، أشرف الزعيم كيم جونغ أون شخصياً على اختبار ما قالت بيونغ يانغ إنّهما صاروخان كروز من الجيل الجديد تمّ إطلاقهما من غواصة.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في كانون الثاني أنّها اختبرت "نظام أسلحة نووية تحت البحر" وصاروخاً بالستياً فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، وذلك بعدما أجرت العام 2023 العديد من اختبارات الأسلحة.