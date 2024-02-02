"خلية تجسس" جديدة في تركيا .. يشتبه ببيعها معلومات للموساد

وقد جرى اعتقال المشتبه بهم الذين في عملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (إم ي تي).

وذكرت الأناضول أن ضباط فرع المخابرات ومكافحة الإرهاب التابعين لشرطة إسطنبول، نفذوا مداهمات في مدينتي إسطنبول وإزمير على الساحل الغربي، بناء على أوامر أصدرها مكتب مدعي عام إسطنبول.

ويعتقد أن السلطات اعتقلت مشتبه بهما آخران في التحقيق في وقت سابق.

والشهر الماضي، اعتقلت الشرطة التركية 34 شخصا للاشتباه في قيامهم بأعمال لصالح كيان الاحتلال .

ووجهت لهم اتهامات بالتخطيط لتنفيذ نشاطات تشمل الاستطلاع و"ملاحقة واعتداء واختطاف" مواطنين أجانب يعيشون في تركيا.