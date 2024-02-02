الجزيرة: قصف مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة في قطاع غزة

رئيس تحرير بوابة الإقتصاد محمود العربي من مصر لـ #هنا_بيروت: ما يحصل في مصر من انهيار له عدة اسباب والازمة بدأت منذ بداية "كورونا" حيث أُنهكت الموارد الدولارية وبعدها دخلنا بحرب روسيا_أوكرانيا