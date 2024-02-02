شاهد - نيوتن غزة.. الطفل حسام العطار يضيء عتمة مخيم النزوح

تفاقمت معاناة أهل غزة مع إستمرار الحرب على القطاع التي دخلت يومها الـ118، وأصبحوا يفتقرون لأبسط مقومات الحياة من غذاء ونقص في المياه والكهرباء.

ولكن يقال من رحم المعاناة يولد العظماء، ويولد الأمل والإبداع وهذا ما حدث مع الطفل حسام العطار، من نازحي غزة، ولقب بـ"نيوتن غزة"، بعدما استطاع من خلال أدوات بسيطة أن يولد الطاقة من اختراع يتكون من مروحتين، لتوليد الكهرباء للخيمة التي يعيش فيها وعائلته حاليا في محافظة رفح، جنوبي قطاع غزة، بأبسط الإمكانيات المتاحة.

ما شاء الله ولا قوة الا بالله هذا الطفل حسام العطار عمره ٩ سنوات عبقري ويسمى نيوتن غزة استخدم طاقة الرياح ليولد كهرباء لخيمة اهله غزة باذن الله لن تقهر pic.twitter.com/EKpRaWRw3G — tareq alkohof (@jordanman40) January 31, 2024

وكشف الطفل حسام في تقرير خص به وكالة القدس برس، أن السبب الذي دفعه لتصميم هذا الاختراع، هو رغبته في توفير الإضاءة اللازمة كي يتسنى لشقيقه الرؤية بوضوح في ساعات الليل.

وتداول رواد منصات التواصل فيديو للطفل حسام، يظهر فيه وهو يصنع مولد كهربائي بأدوات بدائية وبسيطة، حيث وصف نشطاء منصة إكس الطفل الغزاوي بـ"العبقري" فهو الذي أضاء عتمة المخيم بأبسط الإمكانيات.

وقال آخرون "شعب لا يستسلم ولا يموت" فرغم كل ما يعانيه أهالي غزة منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي، فإنهم صامدون في وجه الاحتلال الذي حول القطاع إلى أثر بعد عين.