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واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: الخيارات التي تنظر فيها الولايات المتحدة تشمل أهدافا في سوريا واليمن والعراق
2024-02-02 | 10:20
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واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: الخيارات التي تنظر فيها الولايات المتحدة تشمل أهدافا في سوريا واليمن والعراق
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