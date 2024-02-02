واشنطن تعزز دفاعاتها في الأردن.. وتستعد لردّ واسع على مقتل جنودها

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرد العسكري قد يشمل أهدافا في دول مختلفة خارج إيران.وأضاف المسؤولون أن "العملية المقبلة ستكون أقوى رد لبايدن على المليشيات التي شنت أكثر من 150 هجوما على القوات الأميركية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".وقالت شبكة "إن بي سي" إن بايدن سأل فريقه للأمن القومي ما إذا كان الرد سيعرض محادثات إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة للخطر، وإنه قرر المضي قدما في إجراءات الرد، بعد أن قلل فريقه من المخاوف بشأن المحادثات.وفي السياق، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي أن واشنطن عززت دفاعاتها في الأردن بينما تستعد لرد واسع على هجوم الأحد الماضي.وأوضح المسؤول الأميركي أن الخيارات التي تنظر فيها الولايات المتحدة تشمل أهدافا في سوريا واليمن والعراق.ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الرئيس الأميركي جو بايدن عودة رفات 3 جنود أميركيين قتلوا في هجوم في الأردن إلى الولايات المتحدة اليوم الجمعة.وستقام مراسم التكريم العسكرية في قاعدة دوفر بولاية ديلاوير (شمال شرق) لدى استقبال جثامين العسكريين الثلاثة ويليام جيروم ريفرز وكينيدي لادون ساندرز وبريانا ألكسوندريا موفيت، الذين قتلوا في هجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن قرب الحدود السورية.وسينضم بايدن إلى عائلات القتلى في القاعدة ومعه السيدة الأولى جيل بايدن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون.وقال البيت الأبيض إن عائلة بايدن ستجتمع في القاعدة مع أفراد عائلات القتلى قبل وصول الرفات. وقدم الرئيس تعازيه لأسر الضحايا في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء.