شاهد - أسماء الأسرى "الإسرائيليين" يتردّد صداها في محيط منزل نتنياهو



خاطب عضو "الكنيست الإسرائيلي"، جلعاد كاريب، من أمام منزل رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، عبر مكبر الصوت، قائلا: "لا تستطيع إسرائيل تحمّل رئيس وزراء جبان".

وتظاهر كاريب أمام منزل نتنياهو، وهو يتلو أسماء الأسرى "الإسرائيليين" لدى حركة حماس.

بالفيديو - "لا تستطيع إسرائيل تحمّل رئيس وزراء جبان"https://t.co/omeU2DgN2D pic.twitter.com/p7L7Ij7eN2 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 2, 2024

وتوجه كاريب إلى نتنياهو قائلا: "ليس لدي خيار سوى الوقوف واستخدام حصانتي البرلمانية لكي تسمعوا أسماء المختطفين الذين اختطفوا تحت قيادتكم إلى غزة قبل 118 يوما. ومن العار الكبير أن تصمت الشرطة تحت قيادتك

وقيادة الوزير إيتمار بن غفير، والعار الأكبر أنك لم تخرج إلى أهالي المختطفين الذين تظاهروا بالقرب من منزلك خلال أيام السبت الماضية".

وشدد على أن "إسرائيل لا تستطيع تحمّل رئيس وزراء جبان، نحن بحاجة إلى رئيس وزراء شجاع يعرف كيف يتعامل مع المظاهرات أمام منزله ويقف بشجاعة في وجه المتطرفين في حكومته من أجل عودة المخطوفين".