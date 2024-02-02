إعتراض صاروخ باليستي قرب إيلات.. وقصف أميركي بريطاني على شمال اليمن

قال "الجيش الإسرائيلي" إن دفاعاته الجوية اعترضت فوق البحر الأحمر صاروخا باليستيا أطلق من اليمن، وكان في طريقه الى "إسرائيل".

وحسب بيان الجيش، فإن منظومة الصواريخ المضادة للصواريخ بعيدة المدى "آرو/ حيتس" اعترضت الصاروخ، وأسقطته قبل وصوله الى هدفه.

وأشار شهود عيان إلى أنهم سمعوا دوي انفجار شديد في أجواء البحر الأحمر، بالقرب من مدينة إيلات في خليج العقبة، يشتبه بأنها نجمت عن إطلاق منظومة "حيتس" صواريخ مضادة، اعترضت الصاروخ وفجرته في الجو.

من جانب آخر، أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا هجوما على محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين عبر شريطها الإخباري: "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بـ4 غارات منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة"، دون تفاصيل أخرى.