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الخارجية السعودية: وزير الخارجية تلقى إتصالاً من نظيره الأميركي بحثا فيه التطورات في قطاع غزة ومحيطه
2024-02-02 | 11:50
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الخارجية السعودية: وزير الخارجية تلقى إتصالاً من نظيره الأميركي بحثا فيه التطورات في قطاع غزة ومحيطه
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