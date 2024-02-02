مقتل وإصابة 25 جندياً إسرائيلياً في غزة

فقد قالت كتائب القسام، إن مقاتليها أجهزوا على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.وفي محور غرب غزة أيضا، أكدت الكتائب أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" واستهدفت 3 دبابات من نوع "ميركافا" بقذائف مضادة للدروع وعبوات "شواظ" بعد أن أوقعتها في كمين مركب.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة مضادة للدروع في منطقة جورة العقاد وناقلة جند في حي الأمل غرب خان يونس.من جهتها، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية مؤلفة من 10 جنود، كانت متحصنة في منزل في حي الأمل بمدينة خان يونس، بقذيفة مضادة للتحصينات وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى.وكانت السرايا قالت قبل ذلك إنها قصفت بقذائف هاون عيار 60 تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة غرب خان يونس.وأضافت السرايا أنها قصفت موقع فجة العسكري شرق غزة بصواريخ "107" في عملية مشتركة مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، كما استهدفت برجا للمراقبة شرق جباليا.وفي الإطار قال أبو بلال، المتحدث باسم "كتائب المجاهدين" -أحد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة- إن مقاتلي الكتائب يخوضون اشتباكات ملحمية بأسلحة متنوعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور بمدينة غزة.وأضاف أبو بلال -عبر تطبيق تليغرام- أن المقاتلين أوقعوا إصابات مؤكدة في جنود وآليات الاحتلال، ويواصلون قصف القوات المتوغلة بالصواريخ والقذائف من العيار الثقيل. ووعد المتحدث العسكري بنشر مقاطع مصورة توثق تلك العمليات.