وسائل إعلام: قصف أميركي يستهدف منطقة حدودية سورية عراقية شرقي دير الزور
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بإستهداف "القوات الأميركية منطقة حدودية بين سوريا والعراق شرقي دير الزور".
وأوضح المراسل عينه أنه "يوجد تحليق كثيف للطيران الحربي الأميركي في سماء مدينة الميادين بريف دير الزور شرقي سوريا".
وأكّد المراسل "سماع دوي سلسلة إنفجارات داخل قاعدة الجيش الأميركي في حقل العمر النفطي شرقي سوريا".
وأضاف المراسل: "شنت طائرات مسيرة سلسلة غارات استهدفت نقاط تمركز قوات حليفة للجيش السوري على الحدود السورية العراقية، في أقصى البادية الشرقية لمدينة الميادين، بريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا".
وتابع المراسل: "النقاط المستهدفة تقع في منطقة الحيدرية بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة الميادين".