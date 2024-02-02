بلينكن يبدأ جولة جديدة في الشرق الأوسط.. ما تفاصيلها؟

وستشمل الجولة كل من "إسرائيل" والضفة الغربية والسعودية ومصر وقطر.وذكرت الخارجية الأميركية أن بلينكن "سيواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في غزة".وأضافت: "كما سيواصل العمل لمنع انتشار الصراع، مع التأكيد مجدداً على أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة للدفاع عن أفرادها والحق في حرية الملاحة في البحر الأحمر".وسيواصل الوزير أيضاً "المناقشات مع الشركاء حول كيفية إنشاء منطقة سلمية أكثر تكاملاً تتضمن أمنا دائما للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".