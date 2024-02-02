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عربي و دولي

واشنطن تعلن ضرب 85 هدفاً في سوريا والعراق رداً على هجوم الأردن

2024-02-02 | 15:50
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واشنطن تعلن ضرب 85 هدفاً في سوريا والعراق رداً على هجوم الأردن
واشنطن تعلن ضرب 85 هدفاً في سوريا والعراق رداً على هجوم الأردن


أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس الإيراني والمليشيات التابعة له"، مشيرة إلى أن "الضربات شملت أكثر من 85 هدفاً"، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في الأردن الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.

وقالت القيادة الوسطى إن "الضربات نفذت بطائرات انطلقت من الولايات المتحدة ضمت قاذفات بعيدة المدى"، مشيرة إلى "استخدام أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه".
وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي أن الجيش بدأ مساء الجمعة تنفيذ ضربات للرد على هجوم الأردن الذي اتهمت واشنطن "المقاومة الإسلامية في العراق" بتنفيذه.
وأكد المسؤول الأميركي بدء الضربات التي توعدت بها إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك بعيد ورود أنباء عن غارات استهدفت مجموعات مسلحة في ريف مدينتي الميادين والبوكمال شرقي محافظة دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.
من جهتها، نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول دفاعي أن الضربات الأميركية كانت من منصات متعددة، وأنها بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة.
وأفادت وسائل إعلام بـ "مقتل 6 بينهم 3 عراقيين جراء الضربات الجوية"، بحسب قناة الجزيرة. 
في السياق، ذكر مصدر أمني عراقي أن "الغارات الأميركية استهدفت في الساعات الماضية عددا من المقار التابعة لفصائل الحشد في قضاء القائم على الحدود السورية".
واشنطن تعلن ضرب 85 هدفاً في سوريا والعراق رداً على هجوم الأردن

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