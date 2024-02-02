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مصدر أمني عراقي: القصف إستهدف مقار لفصائل الحشد في قضاء القائم على الحدود السورية
2024-02-02 | 16:50
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مصدر أمني عراقي: القصف إستهدف مقار لفصائل الحشد في قضاء القائم على الحدود السورية
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