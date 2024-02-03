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عربي و دولي

غارات اميركية على بلدات ومواقع عدة شرقي سوريا

2024-02-03 | 01:31
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غارات اميركية على بلدات ومواقع عدة شرقي سوريا
غارات اميركية على بلدات ومواقع عدة شرقي سوريا

الدفاع السورية: احتلال القوات الأميركية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر

ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" ان "قوات الاحتلال الأميركي شنت فجر اليوم عدواناً جوياً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سوريا، وبالقرب من الحدود السورية ـ العراقية."

وجاء في بيان عسكري ، وفق ما نقلت "سانا"، أن "قوات الاحتلال الأميركي شنت فجر اليوم عدواناً جوياً سافراً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية، وبالقرب من الحدود السورية ـ العراقية ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة."

وأكد البيان أن "المنطقة التي استهدفتها الهجمات الأميركية شرقي سورية هي ذاتها المنطقة التي يحارب فيها الجيش العربي السوري بقايا تنظيم “داعش” الإرهابي وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة وقواتها العسكرية متورطة ومتحالفة مع هذا التنظيم، وتعمل لإعادة إحيائه ذراعاً ميدانياً لها سواء في سورية والعراق بكل الوسائل القذرة."

واضاف البيان: "إن عدوان قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم ليس له مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب، لكن الجيش الذي استطاع أن يهزم مختلف التنظيمات الإرهابية على مدى سنين مضت سيستمر بثباته ومبدأه في الدفاع عن سورية أرضاً وشعباً وبضرب جميع التنظيمات مهما حاول رعاتها وداعموها إعاقة هذا الهدف"، مشيرا الى "ان احتلال القوات الأميركية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر وتؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة استمرارها في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه وعزمها على تحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال."

غارات اميركية على بلدات ومواقع عدة شرقي سوريا

عربي و دولي

سوريا

عدوان اميركي

الاحتلال

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