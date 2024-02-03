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عربي و دولي

العراق يعلن حصيلة الضربات الأميركية على منطقتي العكاشات والقائم

2024-02-03 | 04:54
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العراق يعلن حصيلة الضربات الأميركية على منطقتي العكاشات والقائم
العراق يعلن حصيلة الضربات الأميركية على منطقتي العكاشات والقائم

أعلن المتحدث الرسمي بإسم الحكومة العراقية باسم العوادي سقوط "16 شهيدا و25 جريحا في العدوان الأميركي على منطقتي العكاشات والقائم".

وأشار العوادي الى أن "الإعلان الأميركي عن تنسيق مسبق ادعاء كاذب يهدف إلى التضليل والتنصل من المسؤولية"، مشدداً على أن "الضربة ستضع الأمن بالعراق والمنطقة على حافة الهاوية وتتعارض مع جهود الاستقرار".
وتابع: "نجدد رفضنا تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات وعلى الأطراف إدراك ذلك"، مؤكداً أن "أرضنا ليست المكان المناسب لتبادل الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين".
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم الحكومة العراقيةأن "التحالف الدولي خرج عن المهام الموكلة إليه وصار سببا لتهديد الأمن والاستقرار".
العراق يعلن حصيلة الضربات الأميركية على منطقتي العكاشات والقائم

عربي و دولي

الحكومة العراقية

العراق

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