بعد مشاركتها بالضربة الأميركية في العراق وسوريا.. ماذا نعلم عن القاذفة B-1؟

شنت الولايات المتحدة ضربات جوية كبيرة على 85 هدفاً في مواقع عدة في العراق وسوريا، الجمعة، في بداية ما سيكون على الأرجح سلسلة من الضربات الأميركية واسعة النطاق.

وجاءت الضربات "الإنتقامية"، التي استمرت 30 دقيقة وكانت ناجحة، وفقًا للبيت الأبيض، رداً على غارة بطائرة بدون طيار شنها مسلحون مدعومون من إيران بحسب الولايات المتحدة على موقع عسكري أميركي في الأردن، الأحد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية وإصابة أكثر من 100 آخرين. 40 آخرين.

وقال مسؤول دفاعي لشبكة "CNN" إن قاذفات القنابل من طراز B-1، وهي قاذفات ثقيلة بعيدة المدى يمكنها حمل أسلحة دقيقة وغير دقيقة، استخدمت في العمليات، وقال سيمز، الجمعة، إن القاذفات حلقت في "رحلة واحدة بدون توقف" من الولايات المتحدة، "كل ذلك تم تعزيزه من خلال قيادة النقل لدينا وقدرتنا على التزود بالوقود والسير على طول الطريق".

وتحمل الطائرة B-1 متعددة المهام أكبر حمولة تقليدية من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة في مخزون القوات الجوية، وهي العمود الفقري لقوة القاذفات بعيدة المدى الأميركية.

تم تطوير B-1A في البداية في السبعينيات كبديل للطائرة B-52. ومن ثم صنعت طائرة B-1B النسخة المحسنة التي بدأتها إدارة ريغان في عام 1981. تحمل الطائرة B-1B ما يقرب من 50 رقماً قياسياً عالمياً من حيث السرعة والحمولة والمدى ووقت الصعود في فئتها. اعترفت الرابطة الوطنية للملاحة الجوية بالطائرة B-1B لإكمالها واحدة من أكثر 10 رحلات جوية لا تنسى في عام 1994. وقد أصبحت أحدث السجلات رسمية في عام 2004.

وعرضت شبكة "CNN" في الإنفوغرافيك التالي نظرة سريعة على الخصائص العامة للقاذفة B1 الأمبركية.