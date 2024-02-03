السفير الإيراني في دمشق: الإدعاءات بأن العدوان الأميركي إستهدف قواعد ومستشارين إيرانيين لا أساس لها وهو إرهاب يهدف إلى التعويض عن هزائم الكيان في غزة

يتعرض الرئيس الأميركي جو بايدن، لحملة "شرسة" من الجمهوريين، بسبب ردود فعل الحكومة الأميركية "البطيئة"، بالرد على التهديدات والضربات المتزايدة على المصالح والمقرات الأميركية، في الشرق الأوسط.
أعلنت محكمة في العاصمة واشنطن تأجيل موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي كان مقررا في الرابع من آذار المقبل، وقالت إن التأجيل جاء نتيجة مسائل قانونية غير محسومة، ولم يتم بعد تحديد موعد جديد.
قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن القصف الأميركي على مناطق شرقي البلاد يستهدف سيادة العراق، في حين قالت الخارجية السورية إن الضربات الأميركية على أراضيها تؤجج الصراع في المنطقة على نحو خطير، بينما اعتبرته إيران عدواناً صريحاً ومعلناً على سوريا والعراق ويضرب الإستقرار الإقليمي.