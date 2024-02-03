السفير الإيراني في دمشق: الإدعاءات بأن العدوان الأميركي إستهدف قواعد ومستشارين إيرانيين لا أساس لها وهو إرهاب يهدف إلى التعويض عن هزائم الكيان في غزة

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن القصف الأميركي على مناطق شرقي البلاد يستهدف سيادة العراق، في حين قالت الخارجية السورية إن الضربات الأميركية على أراضيها تؤجج الصراع في المنطقة على نحو خطير، بينما اعتبرته إيران عدواناً صريحاً ومعلناً على سوريا والعراق ويضرب الإستقرار الإقليمي.