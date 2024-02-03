سجن عمران خان وزوجته 7 سنوات لإنتهاك "قانون الزواج"

قضت محكمة باكستانية، يوم السبت، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى خان لمدة سبع سنوات، مع فرض غرامة بعد أن حكمت بأن زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون، على أفادت وكالة آري الباكستانية.

وهذا هو ثالث حكم ضد خان في غضون نحو أسبوع، ويأتي قبل الإنتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس المقبل ويحظر عليه خوضها.

وحُكم على عمران خان (71 عاماً) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاماً مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.

ورُفعت القضية ضد خان، منذ فترة، وهي تتعلق بزواجه الثالث، لتسلط بذلك الضوء على حياته الشخصية أكثر.

وتشير التفاصيل إلى أن خان تزوج بيبي في شباط، قبل انتهاء عدتها التي تستمر 3 أشهر، والتي يجب أن تمضيها بعد الطلاق.

وشهد المسؤول الذي عقد زواجهما بأنه تم تصحيح الخطأ من خلال مراسم عقد زواج جديد.