الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بعد الضربات الأميركية في سوريا والعراق.. تحذيرات من "تفجير الأوضاع" بالمنطقة

2024-02-03 | 07:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد الضربات الأميركية في سوريا والعراق.. تحذيرات من &quot;تفجير الأوضاع&quot; بالمنطقة
بعد الضربات الأميركية في سوريا والعراق.. تحذيرات من "تفجير الأوضاع" بالمنطقة

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن القصف الأميركي على مناطق شرقي البلاد يستهدف سيادة العراق، في حين قالت الخارجية السورية إن الضربات الأميركية على أراضيها تؤجج الصراع في المنطقة على نحو خطير، بينما اعتبرته إيران عدواناً صريحاً ومعلناً على سوريا والعراق ويضرب الإستقرار الإقليمي.

وقال العوادي في بيان إن 16 شخصا بينهم مدنيون لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرون جراء القصف الأميركي على منطقتي عكاشات والقائم شرقي البلاد.
ووصف الهجوم بعدوان جديد يستهدف سيادة العراق، وقال إن الجانب الأميركي عمد بعد تنفيذه الهجوم إلى تزييف الحقائق عبر الإعلان عن وجود تنسيق مُسبق مع الحكومة العراقية حول هذا الشأن، معتبراً أن "هذا ادعاء كاذب يهدف لتضليل الرأي العام الدولي".
واعتبر البيان أن وجود التحالف الدولي "الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له" صار سببا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحامه في الصراعات الإقليمية والدولية.
كما أكد أن أراضي العراق ليست ساحة لتصفية الحسابات وليست المكان المناسب لتوجيه الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين.
وكان الجيش الأميركي أعلن مساء أمس الجمعة أنه شن هجمات على أكثر من 85 هدفاً في سوريا والعراق ردا على الهجوم الذي استهدف قاعدة أميركية شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.
وبحسب المصادر الأمنية العراقية، استهدف القصف الأميركي مخازن سلاح، ومقار تتبع الحشد الشعبي في منطقة دور السكك بالقائم في محافظة الأنبار، ومقر قيادة عمليات الأنبار للحشد، ومقر الطبابة، ومقرات أخرى في منطقة عكاشات المجاورة لقضاء القائم.
من جهتها، نددت الخارجية السورية اليوم بالضربات الجوية الأميركية على أراضيها، وقالت إن هذا الاعتداء يؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية.
وأضافت أن الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار العالمي، معتبرة أن القوات الأميركية تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ودانت دمشق "الانتهاك الأميركي السافر" وقالت إنها "ترفض رفضا قاطعا كل الذرائع والأكاذيب التي روجت لها الإدارة الأميركية لتبرير هذا الاعتداء".
كما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن بيان لوزارة الدفاع بأن "احتلال القوات الأميركية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر" مؤكداً استمرار القوات السورية في حربها "ضد الإرهاب حتى القضاء عليه" وتحرير كامل الأراضي "من كل إرهاب واحتلال".
بدورها،دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات العسكرية الأميركية فجر اليوم السبت على عدد من المناطق في سوريا والعراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن الهجمات الأميركية مغامرة وخطأ إستراتيجي، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.
من جهتها، دانت حركة حماس بشدة الضربات الأميركية على أهداف في العراق وسوريا، وقالت إنها تعتبر "هذا العدوان" تصعيدا خطيرا و"تعديا على سيادة البلدين".
وأضافت حماس أن الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن تبعات هذا العدوان الغاشم على العراق وسوريا الذي "يصب الزيت على النار".
على الصعيد الدولي، دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، وقال إن "على الجميع أن يحاولوا تجنب أن يصبح الوضع متفجرا".
ولم يذكر بوريل الضربات الأميركية بشكل مباشر، لكنه حذر مجددا من أن الشرق الأوسط "مرجل يمكن أن ينفجر".
من ناحيتها، وصفت بريطانيا الولايات المتحدة اليوم بأنها حليف "راسخ" وقالت إنها تدعم "حق واشنطن في الرد على الهجمات".
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان "المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفتان راسختان. لن نعلق على عملياتهما، لكننا ندعم حقهما في الرد على الهجمات".
من جهتها، حذرت وزيرة الخارجية البلجيكية من تفجر الأوضاع، وقالت "هناك إمكانية كبيرة لتصاعد الوضع في المنطقة ويجب أن نحذر من وقوع ذلك".
 
بعد الضربات الأميركية في سوريا والعراق.. تحذيرات من "تفجير الأوضاع" بالمنطقة

عربي و دولي

سوريا

العراق

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تأجيل موعد محاكمة ترامب.. ما السبب؟
سجن عمران خان وزوجته 7 سنوات لإنتهاك "قانون الزواج"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"الضربات المتأخرة" تضغ بايدن أمام عاصفة إنتقادات شرسة
07:42

"الضربات المتأخرة" تضغ بايدن أمام عاصفة إنتقادات شرسة

يتعرض الرئيس الأميركي جو بايدن، لحملة "شرسة" من الجمهوريين، بسبب ردود فعل الحكومة الأميركية "البطيئة"، بالرد على التهديدات والضربات المتزايدة على المصالح والمقرات الأميركية، في الشرق الأوسط.

07:42

"الضربات المتأخرة" تضغ بايدن أمام عاصفة إنتقادات شرسة

يتعرض الرئيس الأميركي جو بايدن، لحملة "شرسة" من الجمهوريين، بسبب ردود فعل الحكومة الأميركية "البطيئة"، بالرد على التهديدات والضربات المتزايدة على المصالح والمقرات الأميركية، في الشرق الأوسط.

تأجيل موعد محاكمة ترامب.. ما السبب؟
07:35

تأجيل موعد محاكمة ترامب.. ما السبب؟

أعلنت محكمة في العاصمة واشنطن تأجيل موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي كان مقررا في الرابع من آذار المقبل، وقالت إن التأجيل جاء نتيجة مسائل قانونية غير محسومة، ولم يتم بعد تحديد موعد جديد.

07:35

تأجيل موعد محاكمة ترامب.. ما السبب؟

أعلنت محكمة في العاصمة واشنطن تأجيل موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي كان مقررا في الرابع من آذار المقبل، وقالت إن التأجيل جاء نتيجة مسائل قانونية غير محسومة، ولم يتم بعد تحديد موعد جديد.

سجن عمران خان وزوجته 7 سنوات لإنتهاك "قانون الزواج"
06:34

سجن عمران خان وزوجته 7 سنوات لإنتهاك "قانون الزواج"

قضت محكمة باكستانية، يوم السبت، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى خان لمدة سبع سنوات، مع فرض غرامة بعد أن حكمت بأن زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون، على أفادت وكالة آري الباكستانية.

06:34

سجن عمران خان وزوجته 7 سنوات لإنتهاك "قانون الزواج"

قضت محكمة باكستانية، يوم السبت، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى خان لمدة سبع سنوات، مع فرض غرامة بعد أن حكمت بأن زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون، على أفادت وكالة آري الباكستانية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024