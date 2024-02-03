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عربي و دولي

تأجيل موعد محاكمة ترامب.. ما السبب؟

2024-02-03 | 07:35
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تأجيل موعد محاكمة ترامب.. ما السبب؟
تأجيل موعد محاكمة ترامب.. ما السبب؟

أعلنت محكمة في العاصمة واشنطن تأجيل موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي كان مقررا في الرابع من آذار المقبل، وقالت إن التأجيل جاء نتيجة مسائل قانونية غير محسومة، ولم يتم بعد تحديد موعد جديد.

ويواجه ترامب (77 عاماً)، الذي يرغب في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في شرين الثاني المقبل، 4 محاكمات جنائية تشمل 91 تهمة منفصلة.
وفي القضية المرفوعة في واشنطن، تم توجيه اتهام لترامب على المستوى الاتحادي بسبب جهوده لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2020 بأثر رجعي.
وكان ترامب تعرض في 26 كانون الثاني لهزيمة قاسية أمام هيئة محلفين في مانهاتن بولاية نيويورك، بعدما أمرته بدفع تعويضات بقيمة 83.3 مليون دولار إلى صحفية قالت إنه دمر سمعتها وثقة الناس بها من خلال إنكاره أنه اغتصبها قبل نحو 3 عقود.
ويرجح المراقبون أن يفوز ترامب بالانتخابات التمهيدية في ولاية نيفادا، وذلك بعد فوزه بانتخابات الحزب في ولايتي أيوا ونيوهامبشير، الأمر الذي يجعله المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح حزبه للسباق نحو البيت الأبيض.
وكان منافسه الأبرز (رون ديسانتيس حاكم فلوريدا) قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي عن الحزب الجمهوري وتأييده لترامب، فلم يبق من منافسيه الجمهوريين سوى هيلي التي ترفض الانسحاب مؤكدة مواصلة حملتها الانتخابية في ولاية كارولينا الجنوبية وخارجها.
 
تأجيل موعد محاكمة ترامب.. ما السبب؟

عربي و دولي

واشنطن

دونالد ترامب

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