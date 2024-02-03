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عربي و دولي

الجيش الأميركي يعلن إسقاط 12 مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله

2024-02-03 | 09:28
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الجيش الأميركي يعلن إسقاط 12 مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله
الجيش الأميركي يعلن إسقاط 12 مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" اليوم السبت أن "القوات الأميركية العاملة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، ضمن قوات التحالف الدولي، أسقطت 12 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون".

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن "المدمرة كارني أسقطت مسيرة فوق خليج عدن في الثاني من شباط ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار".
وأضاف أن القوات الأميركية "نفذت ضربات ضد 4 طائرات مسيرة للحوثيين كانت معدة للإطلاق في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن".
وأشارت "سنتكوم" إلى أن "القوات الأميركية أسقطت 7 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر في 2 شباط، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار".
وقالت إن الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين شكلت تهديدا للسفن وللبحرية الأميركية في المنطقة و"دمرناها دفاعا عن النفس"، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تتخذها "ستحمي حرية الملاحة في البحر الأحمر وستجعل المياه الدولية أكثر أمنا".
الجيش الأميركي يعلن إسقاط 12 مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله

عربي و دولي

الجيش الأميركي

البحر الأحمر

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