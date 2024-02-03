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عربي و دولي

طالبت بوقف الإبادة الجماعية.. مظاهرات حاشدة في أوروبا ضدّ "إسرائيل"

2024-02-03 | 09:57
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طالبت بوقف الإبادة الجماعية.. مظاهرات حاشدة في أوروبا ضدّ &quot;إسرائيل&quot;
طالبت بوقف الإبادة الجماعية.. مظاهرات حاشدة في أوروبا ضدّ "إسرائيل"

تظاهر الآلاف اليوم السبت في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى للمطالبة بوقف "جرائم الإبادة" التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ففي العاصمة البريطانية لندن، خرجت مظاهرة حاشدة تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" ضمن ما أطلق عليها المسيرة الوطنية من أجل فلسطين.
ويجوب المتظاهرون الشوارع وصولا إلى مقر الحكومة حيث تقام المظاهرة الكبرى التي تنظمها عدة جمعيات حقوقية منها "لجنة التضامن مع فلسطين" وتحالف "أوقفوا الحرب".
وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للمسيرة، وطالب المشاركون فيها بوقف فوري لإطلاق لنار، ونددوا بالجريمة التي ترتكبها "إسرائيل" في إطار حربها المستمرة على غزة منذ نحو 4 أشهر.
وقد وجه المنظمون انتقادات لشرطة العاصمة بسبب ما يقولون إنها محاولات لترهيب المتظاهرين والتضييق عليهم.
كما خرجت في العاصمة الألمانية برلين مظاهرات دعت إليها منظمات وجمعيات فلسطينية وألمانية تحت شعار "الحرية لفلسطين"، ودعا المتحدثون في المظاهرة الحكومة الألمانية إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة.
وفي فرنسا، انطلقت مسيرات جديدة داعمة للقضية الفلسطينية دعت إليها عدت تنظيمات مؤيدة لفلسطين على غرار حركة "عاجل فلسطين"، وبثت منصات التواصل الاجتماعي الفرنسية مقاطع فيديو للمسيرات.
وفي الإطار، نشر المركز الأوربي الفلسطيني للإعلام مشاهد لمظاهرة داعمة لغزة في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، مطالبين بفرض وقف إطلاق نار فوري.
كما بث المركز مشاهد مباشرة لمظاهرة في مدينة أوبسالا جنوبي شرق السويد، وطالب المتظاهرون بمقاطعة "إسرائيل" وإنهاء الحرب على قطاع غزة.
كما خرجت اليوم مسيرة حاشدة في العاصمة الفنلندية هلسنكي للمطالبة بوقف "حرب الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وخارج أوروبا، نظم طلبة وحركات داعمة لفلسطين أمس مظاهرات حاشدة في نيويورك بالولايات المتحدة لدعم فلسطين والتنديد بالدعم الأميركي لـ "إسرائيل" واستنكار التنكيل بالطلبة المؤيدين لغزة داخل الحرم الجامعي لجامعتي برنارد وكولومبيا.
وسار الآلاف إلى جامعة كولومبيا لرفض انحياز الجامعة للطلبة "الإسرائيليين" الذين هاجموا ناشطين مؤيدين لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وبالتوازي مع ذلك، طوقت شرطة نيويورك مبنى الجامعتين وحذرت من دخول المشاركين في الاحتجاج إلى جامعة برنارد، بينما تعاملت بعنف معهم على عتبات جامعة كولومبيا.
وفي واشنطن، أغلق محتجون أمس المداخل الخمسة للعاصمة الأميركية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والتنديد بقطع دول غربية تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
طالبت بوقف الإبادة الجماعية.. مظاهرات حاشدة في أوروبا ضدّ "إسرائيل"

عربي و دولي

أوروبا

إسرائيل

فلسطين

قطاع غزة

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