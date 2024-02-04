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بن غفير: نخطط لتشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية وبناء مستوطنات في القطاع
2024-02-04 | 02:45
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بن غفير: نخطط لتشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية وبناء مستوطنات في القطاع
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