إستبعاد حاملة طائرات بريطانية من أكبر مناورات الناتو.. ما السبب؟



لن تبحر حاملة طائرات بريطانية كان من المقرر أن تقود أضخم مناورات لحلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ الحرب الباردة، بسبب خلل تقني.

وقالت البحرية الملكية البريطانية إن حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" لن تبحر، يوم الأحد، كما كان مقرراً.

ومن المقرر أن تبحر بدلا منها في مناورات الناتو، التي ستنظم قبالة ساحل القطب الشمالي بالنرويج، حاملة الطائرات "برنس أوف ويلز"، وفقا لرويترز.

وباستبعاد حاملة الطائرات الملكة إليزابيث، قد لا تتمكن البحرية البريطانية من نشر طائرات في البحر الأحمر كما اقترح وزير القوات المسلحة، جيمس هيبي.

وكان حلف شمال الأطلسي بدأ تنظيم مناورات عسكرية واسعة، هي الأكبر منذ الحرب الباردة، حيث يشارك فيها عشرات آلاف الجنود.

وأطلق الحلف على المناورات اسم "المدافع الصامد 24"، وقال إنها ستشهد مشاركة 90 ألف جندي، و50 سفينة من حاملات الطائرات إلى المدمرات، فضلا عن أكثر من 80 طائرة مقاتلة ومروحية وطائرات بدون طيار، وأكثر من 1100 عربة قتالية بما في ذلك 133 دبابة و533 مركبة مشاة قتالية.