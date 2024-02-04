واشنطن عن مقترح الهدنة: الكرة في ملعب حماس

إعتبر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، أن "الكرة في ملعب حماس" فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق للتهدئة في غزة.

وقال سوليفان لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية، الأحد، إن "الولايات المتحدة تعتقد أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها، ومنهم أميركيون، خلال هدنة إنسانية في قطاع غزة".

وقال: "هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. وسنضغط من أجل ذلك دون كلل. ومن أجل ذلك، فهذه أولوية قصوى بالنسبة لنا".

وأضاف أن "الكرة في ملعب حماس عندما يتعلق الأمر بمثل هذا الإتفاق"، مشيراً إلى أن "الإسرائيليين طرحوا إقتراحاً".

