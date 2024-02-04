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عربي و دولي

"إسرائيل" تناقش تفاصيل صفقة الهدنة.. ونتنياهو: 3 مقابل 1

2024-02-04 | 10:43
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&quot;إسرائيل&quot; تناقش تفاصيل صفقة الهدنة.. ونتنياهو: 3 مقابل 1
"إسرائيل" تناقش تفاصيل صفقة الهدنة.. ونتنياهو: 3 مقابل 1

بدأت الحكومة "الإسرائيلية"، الأحد، مناقشة تفاصيل تتعلق بهدنة مقترحة لوقف القتال في قطاع غزة، أثارت المزيد من الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة.

وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، قال نتنياهو لوزراء حكومته إن مفتاح التبادل مع حركة حماس بموجب صفقة الهدنة "هو ما كان عليه في الصفقة السابقة، أي 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إسرائيلي".
وكان رئيس وزراء الإحتلال يشير إلى هدنة أولى استمرت عدة أيام في تشرين الثاني الماضي، جرى بموجبها تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحماس.
وفي السياق ذاته، قالت "هئية البث الإسرائيلية" إن "وزراء في الحكومة يطالبون بإحالة استمرار المفاوضات بشأن صفقة الرهائن إلى المناقشة في المجلس الوزاري الأمني الموسع".
وخلال جلسة الحكومة، الأحد، طالب وزراء حزب "الليكود" بإجابات فيما يتعلق بتفاصيل الصفقة، لا سيما هويات وأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وفي وقت سابق من الأحد، أكد نتنياهو أنه لن يوافق على أي صفقة "تتعلق بالإفراج عن إرهابيين"، على حد وصفه.
وقال في مستهل جلسة الحكومة، إن "الجهود الرامية إلى تحرير المختطفين تستمر طوال الوقت"، في إشارة إلى الأسرى الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس في قطاع غزة.
وتابع: "كما أكدت أيضا في مجلس الوزراء: لن نوافق على أي صفقة. كثير من الأمور تقال في الإعلام وكأننا وافقنا عليها، مثل ما يتعلق بالإفراج عن الإرهابيين، ببساطة لن نوافق عليها".
"إسرائيل" تناقش تفاصيل صفقة الهدنة.. ونتنياهو: 3 مقابل 1

عربي و دولي

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

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