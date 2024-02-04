مستشار الأمن القومي في البيت الابيض: ما حدث يوم الجمعة كان بداية ردنا وليس نهايته

اعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إنه سيكون هناك مزيد من الإجراءات في الرد الأميركي على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن الأسبوع الماضي، لكنه لم يصف الضربات الأمريكية بأنها حملة عسكرية مفتوحة.