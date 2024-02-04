مستشار الأمن القومي في البيت الابيض: ما حدث يوم الجمعة كان بداية ردنا وليس نهايته
اعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إنه سيكون هناك مزيد من الإجراءات في الرد الأميركي على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن الأسبوع الماضي، لكنه لم يصف الضربات الأمريكية بأنها حملة عسكرية مفتوحة.
وأوضح سوليفان لشبكة "سي.بي.إس"، "ما حدث يوم الجمعة كان بداية ردنا وليس نهايته، وسيكون هناك مزيد من الخطوات بعضها مرئي وبعضها ربما غير مرئي... لن أصفها بأنها حملة عسكرية مفتوحة".
وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال في تصريحات منفصلة لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة مساء الجمعة على الجماعات المدعومة من إيران كانت مجرد "جولة أولى" من إجراءات ستتواصل لاحقا.