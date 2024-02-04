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عربي و دولي

بالفيديو - جائزة الشخصية الإنسانية لولي عهد إمارة الفجيرة محمد بن حمد الشرقي

2024-02-04 | 13:30
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بالفيديو - جائزة الشخصية الإنسانية لولي عهد إمارة الفجيرة محمد بن حمد الشرقي
بالفيديو - جائزة الشخصية الإنسانية لولي عهد إمارة الفجيرة محمد بن حمد الشرقي

نال الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023 من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو للمرة الأولى في تاريخه تقديراً لجهوده في هذا المجال، وذلك لمساهمته في العمل الإنساني و دعم اللاجئين على مستوى العالم من ممارسي هذه الرياضة وتقديم الرعاية لهم.

‏‎سلّم الجائزة الدكتور تشونج وون شوي، رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، بحضور رؤساء اتحادات القارات وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي ورؤساء اتحادات التايكوندو حول العالم خلال استقبالهم في قصر الرميلة بالفجيرة اليوم.
 
ومن جهته نوه ‎الشرقي إلى أن دعم ورعاية اللاعبين من مختلف الفئات المجتمعية مسؤوليةٌ إنسانية تنعكسُ على واقع الرياضة، وأنّ الاهتمام بالمواهب وتأهيلهم والاستثمار بقدراتهم وإبداعاتهم يصبّ في مصلحة الارتقاء بمسيرة بناء الوطن، والنهوض بركائز تنميته المستدامة.
بالفيديو - جائزة الشخصية الإنسانية لولي عهد إمارة الفجيرة محمد بن حمد الشرقي

عربي و دولي

إمارة الفجيرة

محمد بن حمد الشرقي

جائزة الشخصية الإنسانية

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