إدارة بايدن تضغط على نتنياهو للموافقة على هدنة لمدة 4 أشهر

ذكرت "القناة الـ13 الإسرائيلية" أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل الموافقة على هدنة لمدة 4 أشهر".

في السياق، ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن "4 وزراء من حزب الليكود هاجموا اليوم منحى صفقة التبادل خلال جلسة الحكومة الأسبوعية".

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي يقول إن استكمال السيطرة على خان يونس سيستغرق أسبوعاً".

كما وأكدت "هيئة البث الإسرائيلية" أن "إسرائيل تعمل مع مصر على إيجاد خطوط عريضة لعملية عسكرية برية في رفح"، موضحةً أن "وزراء آخرون قالوا إن هجوم الوزراء العلني ضد الصفقة يقف من ورائه ديوان رئاسة الوزراء".