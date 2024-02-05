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عربي و دولي

بالفيديو - ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال سليماني

2024-02-05 | 02:33
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بالفيديو - ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال سليماني
بالفيديو - ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال سليماني

كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب امس معلومات جديدة حول اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية بطائرة بدون طيار في العراق أوائل عام 2020.

وقال ترامب في مقابلة على "فوكس نيوز:  "عندما قضينا على سليماني كان من المفترض أن تشارك "إسرائيل" معنا في العملية، لكن قبل يومين من تنفيذ العملية قالوا لا نستطيع فعل ذلك. فقلت ماذا؟، فأجابوا لا نستطيع فعلها".

وأضاف ترامب: "كان لدي جنرال معين، وكان رائعًا، فقلت له: "هل يمكننا أن نفعل ذلك بأنفسنا؟" فقال: "يمكننا يا سيدي، الأمر متروك لك". فقلت: "سنفعل ذلك".

وكان موقع "أكسيوس" Axios قد نشر في عام 2021، تصريحات لترامب قال فيها إنه كان يتوقع أن تكون "إسرائيل" ونتنياهو أكثر نشاطا في العملية، ملمحًا إلى أنه سيكشف القصة الكاملة في المستقبل.

وقال ترامب للمراسل باراك رافيد، في مقابلة من أجل كتابه "سلام ترامب" حول اتفاقيات أبراهام وإعادة تشكيل الشرق الأوسط، قال إن "إسرائيل" لم تفعل الشيء الصحيح"، وأضاف: "لا أستطيع أن أتحدث عن هذه القصة. لكنني شعرت بخيبة أمل كبيرة.. سيسمع الناس عن ذلك في الوقت المناسب".

 

وكان نتنياهو قال عقب عملية الاغتيال : "إن ترامب يستحق التقدير الكامل لتصرفه بتصميم، بقوة وسرعة، وإننا نقف إلى جانب الولايات المتحدة بشكل كامل في معركتها العادلة من أجل الأمن والسلام والدفاع عن النفس".

بالفيديو - ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال سليماني

عربي و دولي

نتنياهو

ترامب

قاسم سليماني

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