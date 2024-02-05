الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

112 قتيلاً في حرائق غابات تشيلي.. والرئيس يتحدث عن مأساة

2024-02-05 | 04:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
112 قتيلاً في حرائق غابات تشيلي.. والرئيس يتحدث عن مأساة
112 قتيلاً في حرائق غابات تشيلي.. والرئيس يتحدث عن مأساة

أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات المستعرة في وسط البلاد إلى 112 قتيلا، وقال إن النيران أتت على أحياء كاملة، معتبرا أن بلاده تواجه "مأساة كبيرة جدا".

ووسط توقعات بارتفاع عدد ضحايا الكارثة أعلن بوريك الحداد الوطني لمدة يومين بدءا من اليوم الاثنين، وقال في كلمة له أمس إن "على تشيلي أن تستعد لمزيد من الأخبار السيئة".
وأضاف بوريك أنها "أكبر مأساة نشهدها منذ زلزال 2010"، في إشارة إلى الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر، الذي أعقبه تسونامي في 27 شباط 2010، مما تسبب في مصرع أكثر من 500 شخص.
وبينما بلغت أعداد القتلى حتى أول أمس السبت 51، ذكرت السلطات أن المئات ما زالوا في عداد المفقودين، مما يثير مخاوف من أن عدد القتلى سيواصل الزيادة مع استمرار العثور على جثث عند سفوح التلال، وفي المنازل التي دمرتها الحرائق.
وقال وكيل وزارة الداخلية مانويل مونسالفي في مؤتمر صحفي إن الطب الشرعي تسلّم "112 قتيلاً، وتم التعرف على هوية 32 جثة"، مضيفا أنه لا يزال هناك "40 حريقا نشطا".
وقال رئيس بلدية منتجع فينيا ديل مار ماكارينا ريبامونتي، وحاكم منطقة فالبارايسو رودريغو مونداكا، إن مئات الأشخاص في عداد المفقودين.
وتهدد حرائق الغابات التي بدأت قبل عدة أيام مشارف فينيا ديل مار وفالبارايسو، وهما من المدن الساحلية السياحية.
وفرضت سلطات تشيلي حظر التجوال اعتبارا من 9 مساء في المناطق الأكثر تضررا، ونشرت أفراد الجيش لمساعدة رجال الإطفاء على وقف انتشار الحرائق، في حين رشت طائرات مروحية المياه في محاولة لإخماد النيران من الجو.
وتجتاح منطقة فالبارايسو وسط تشيلي "أكبر مأساة" عرفتها البلاد منذ 20 عاما، وأظهر مقطع بطائرة مسيرة في فينيا ديل مار أحياء كاملة أتت عليها النيران، في حين يبحث السكان وسط حطام منازل محترقة، وتناثرت سيارات محترقة في الشوارع.
وأتت النيران على مناطق سكنية بأكملها، وحوّلت الغابات الممتدة على مساحة عشرات الآلاف من الهكتارات إلى رماد. ويواصل رجال الإطفاء مكافحة عشرات الحرائق في وسط وجنوب البلاد.
112 قتيلاً في حرائق غابات تشيلي.. والرئيس يتحدث عن مأساة

عربي و دولي

تشيلي

حرائق غابات تشيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
540 جندياً إسرائيلياً أصيبوا بـ "نيران صديقة" منذ بدء معارك غزة
الخارجية الروسية: استدعاء سفيرة "إسرائيل" لدى موسكو على خلفية تصريحات غير مقبولة تشوه نهج سياستنا الخارجية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

رئيس الوزراء القطري: نواصل دعمنا للأونروا
07:50

رئيس الوزراء القطري: نواصل دعمنا للأونروا

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ستواصل دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

07:50

رئيس الوزراء القطري: نواصل دعمنا للأونروا

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ستواصل دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

الكرملين يحذّر الغرب.. هذا الأمر سيقوض النظام الإقتصادي العالمي
07:40

الكرملين يحذّر الغرب.. هذا الأمر سيقوض النظام الإقتصادي العالمي

حذر الكرملين مرة أخرى، الإثنين، القوى الغربية، من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا، ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.

07:40

الكرملين يحذّر الغرب.. هذا الأمر سيقوض النظام الإقتصادي العالمي

حذر الكرملين مرة أخرى، الإثنين، القوى الغربية، من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا، ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.

غانتس حاول الإستعانة بأعضاء من "الليكود" للإطاحة بنتنياهو
07:01

غانتس حاول الإستعانة بأعضاء من "الليكود" للإطاحة بنتنياهو

قالت إذاعة جيش الإحتلال، اليوم الاثنين، إن "زعيم حزب الوحدة الوطنية عضو المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، حاول الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستعينا بأعضاء من حزب الليكود الذي يتزعمه الأخير".

07:01

غانتس حاول الإستعانة بأعضاء من "الليكود" للإطاحة بنتنياهو

قالت إذاعة جيش الإحتلال، اليوم الاثنين، إن "زعيم حزب الوحدة الوطنية عضو المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، حاول الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستعينا بأعضاء من حزب الليكود الذي يتزعمه الأخير".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024