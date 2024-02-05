540 جندياً إسرائيلياً أصيبوا بـ "نيران صديقة" منذ بدء معارك غزة

وأضافت القناة أن معلوماتها إستندت على معطيات لـ "الجيش الإسرائيلي"، دون مزيد من التفاصيل.وكانت بيانات جيش الإحتلال أظهرت أنه منذ بداية الحرب أصيب 2820 جندياً، 1300 منهم منذ بداية المناورة البرية، و540 في حوادث عملياتية، بحسب القناة.وتابعت أنه من بين مجمل المصابين، هناك 429 في حالة خطيرة، و731 في حالة متوسطة، و1660 في حالة خفيفة.ووفق أحدث الإحصاءات التي نشرت قبل أكثر من شهر فان 38 جندياً قتلوا جراء هذه الحوادث منذ بداية المعارك البرية.وبحسب معطيات "الجيش الإسرائيلي"، قتل 562 جنديا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي، منهم 225 منذ بداية المعارك البرية في 27 تشرين الأول.