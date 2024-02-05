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عربي و دولي

جنرال أميركي سابق: نجاح "إسرائيل" في غزة "محدود للغاية"

2024-02-05 | 05:00
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جنرال أميركي سابق: نجاح &quot;إسرائيل&quot; في غزة &quot;محدود للغاية&quot;
جنرال أميركي سابق: نجاح "إسرائيل" في غزة "محدود للغاية"

وصف القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكنزي نجاح "إسرائيل" في تحقيق أهدافها في غزة حتى الآن بأنه "محدود للغاية".

وحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، فقد قال ماكنزي لشبكة "سي بي إس" الأميركية "لقد وضعوا لأنفسهم هدفا يتمثل في إزالة المستوى السياسي ومستوى القيادة العسكرية لحماس عندما دخلوا، ولم ينجحوا حتى الآن في القيام بأي منهما".
وأشار ماكنزي أيضا إلى أن القضية الكبرى في رأيه هي أنه "يجب أن تكون لديك نظرية لما ستبدو عليه عندما تنتهي"، مشدداً على "أنك بحاجة إلى رؤية للوضع النهائي عندما تبدأ حملة عسكرية لأن كل شيء يتم بعد ذلك بالخصم أو الإضافة إلى قدرتك على الوصول إلى تلك النقطة".
كما إعتبر الجنرال الأميركي أن الاحتلال الإسرائيلي هو الخيار الأقل تفضيلاً بين جميع النتائج، قائلاً إن الدول العربية ستحتاج إلى دعم الجهود في غزة ما بعد الحرب.
يذكر أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم تجاوز 560 منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى وبدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول الماضي.
كما ذكر جيش الاحتلال أن وحدة النقل العملياتي التابعة له نفذت أكثر من 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى في معارك القطاع، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "الجيش الإسرائيلي يتعامل منذ بداية الحرب مع آلاف الطلبات من الجنود الذين يطلبون المساعدة النفسية".
جنرال أميركي سابق: نجاح "إسرائيل" في غزة "محدود للغاية"

عربي و دولي

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