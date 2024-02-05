"إسرائيل": الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي جنوبي لبنان

قالت إذاعة جيش الإحتلال، اليوم الاثنين، إن "زعيم حزب الوحدة الوطنية عضو المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، حاول الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستعينا بأعضاء من حزب الليكود الذي يتزعمه الأخير".